Россиянам рассказали, как достичь «финансовой безопасности» Финансист Охорзин: каждый месяц следует откладывать от пяти до десяти процентов доходов

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Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин рассказал РИА Новости, что финансовую безопасность можно достичь, если откладывать каждый месяц по 5–10 процентов с зарплаты на накопительный счет. По его словам, человек будет чувствовать себя более уверенным, если будут отложены средства в размере 1–3 месячных дохода.

Вы почувствуете себя куда в большей финансовой безопасности, когда отложите даже только 1–3 месячных дохода. Накопить финансовую подушку можно, откладывая каждый месяц определенную сумму, например, начать с 5–10%, и сделать это одним из своих обязательных платежей, — сказал Охорзин.

Специалист подчеркнул, что в этом деле важно тренировать финансовую ответственность, а также следовать простым правилам.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Парламентарий добавил, что средства также можно было бы направить на медицинское страхование ребенка до года. По его словам, предлагаемая мера должна касаться всех детей в семье до достижения 18 лет.