23 января 2026 в 16:14

Россиянам рассказали, как быстро вывозили мусор в январе

ППК РЭО: в январе 95% проблем с вывозом отходов в России решались за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В январе 95% проблем с вывозом отходов в России решались за сутки, заявила РИАМО генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова. Она отметила, что деятельность региональных операторов контролировали на протяжении месяца.

В целом работа в новогодние праздничные дни шла в штатном режиме. Массовых сбоев в сфере обращения с отходами не допущено. Но погодные риски остаются. Важно сохранить повышенную готовность и продолжить ежедневную координацию действий всех ответственных служб в регионах, — рассказала Тарасова.

Гендиректор отметила, что за время мониторинга поступило 262 обращения. Из них 246 были устранены менее чем за 24 часа, еще 10 — в течение 48 часов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что использование цифровых сервисов для подачи обращений может помочь в устранении проблемы скопившегося под снегом мусора. По его словам, направление заявления через портал «Госуслуги» обеспечит его рассмотрение соответствующими органами.

