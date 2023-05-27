Россиянам рассказали, как бороться с самозахватом земли Депутат ГД Гаврилов: за самозахват чужой земли положен штраф и судебное разбирательство

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, что в случае самозахвата земли соседями собственник может обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка. Парламентарий пояснил, что в этом случае инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений. В случае отказа в выполнении предписания нарушителям грозит штраф — не менее пяти тысяч рублей.

Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли <...>, необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений, — сказал Гаврилов.

Законодатель подчеркнул, что на этом не следует останавливаться и порекомендовал обращаться в суд, если ситуация не разрешилась после штрафа.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.