Россиянам рассказали, что делать при укусе осы Дерматолог Филева посоветовала обработать место укуса осы антисептиком

Фото: shutterstock.com

После укуса осы необходимо обработать ранку мыльным раствором или антисептиком, например, перекисью водорода или хлорогексидином, посоветовала дерматовенеролог Александра Филева. Она рассказала «Газете.Ru», что, если отек является выраженным, можно выпить антигистаминное средство или воспользоваться противоаллергической мазью. Кроме того, важно полностью отказаться от укуса на некоторое время.

Достаточно чистыми руками обработать рану мыльным раствором или антисептиком — перекисью, йодом или хлоргексидином. Если отек выраженный или место укуса сильно чешется, можно приложить холодный компресс или воспользоваться противоаллергической мазью или принять антигистаминные препараты внутрь, — отметила специалист.

По словам врача, на месте укуса возникает отек, который является признаком аллергии на осиный яд. Особая медицинская помощь может потребоваться только при повышенной чувствительности к аллергенам. Сам по себе яд насекомого представляет опасность только при нападении более 500 ос. В его составе есть белки, ферменты, полипептиды и гистамины, которые у большинства людей вызывают только припухлость и зуд в месте укуса. При аллергии на осиный яд при этом может развиваться анафилаксия: у человека отекает лицо, возникает головокружение, рвота и тошнота, увеличивается пульс, ему становится трудно дышать. В тяжелых случаях укус осы может вызвать отек Квинке.

При аллергической реакции необходимо сразу же вызвать скорую помощь. До приезда медиков Филева рекомендует вколоть адреналин во внешнюю сторону бедра, расстегнуть тесную одежду, ослабить ремень и снять украшения

Узнать о том, как иммунитет отреагирует на встречу с ядом, можно заранее — для этого нужно сделать анализ крови на аллергию. По результатам исследования можно понять, насколько сильной может быть аллергическая реакция на укусы осы и других насекомых, — заключила врач.

Кандидат биологических наук Юрий Гниненко ранее рассказал, что стаи ос во время потепления могут появляться в таких неожиданных местах, как балконы и чердаки. По его словам, насекомые делают там гнезда, которые не опасны, если не лезть к ним.