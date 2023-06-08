Москвичей предупредили о нашествии ос в неожиданных местах Энтомолог Гниненко: осы могут создавать гнезда на балконах москвичей

Фото: shutterstock.com

Стаи ос во время потепления могут появляться в таких неожиданных местах, как балконы и чердаки, рассказал NEWS.ru энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Юрий Гниненко. По его словам, насекомые делают там гнезда, которые не опасны, если не лезть к ним.

Во время потепления действительно может начаться нашествие различных насекомых. Что касается ос, в конкретных местах увеличение численности также может быть. При этом даже в тех местах, где их никто не ожидает. Осы будут делать свои гнезда на балконах и чердаках. Появятся осы, как только наступит тепло, но это не опасно, если к ним не лезть. Для того чтобы избежать укусов, следует обращаться к специалистам, и у городских жителей не будет хлопот, — рассказал Гниненко.

Главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова сообщила NEWS.ru, что если ребенка, страдающего аллергией, укусила оса и у него началась крапивница или отек, то нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное, а также вызвать скорую помощь. По ее словам, оказание первой помощи взрослым или детям не отличается, так что можно дать антигистаминный препарат, если лекарство есть под рукой.

Ранее пчелы-убийцы напали на пассажиров автобуса, который в результате ДТП упал в овраг. Инцидент произошел в Никарагуа. В результате атаки опасных насекомых погибли не менее шести человек, включая восьмилетнюю девочку. 17 человек получили ранения разной степени тяжести, всего в салоне находились 25 человек.