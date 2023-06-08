Назван способ оказать помощь детям с аллергией после укуса осы Аллерголог Морозова заявила, что при укусе осы детям-аллергикам можно сделать укол адреналина

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Если ребенка, страдающего аллергией, укусила оса и у него началась крапивница или отек, то нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное, а также вызвать скорую помощь, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог, главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова. По ее словам, оказание первой помощи взрослым или детям не отличается, так что можно дать антигистаминный препарат, если лекарство есть под рукой.

Я также хочу отметить, что не нужно сразу пугаться и звонить в скорую, а только в случае, если ситуация вышла из-под контроля и началась сильная аллергическая реакция или отек. В таком случае вызывать скорую необходимо, — рассказала Морозова.

По ее словам, если же началась анафилактическая реакция, то нужно поставить укол адреналина.

Однако я бы не советовала вводить адреналин всем, кого укусила оса, так как этот препарат «скоропомощный» и имеет нежелательные побочные эффекты, — резюмировала врач.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в разговоре с NEWS.ru предупредил, что у пациентов, которые чувствительны к пыльце березы, может начаться аллергия на вишню, землянику, малину и черешню. Если аллергия на черешню началась, то следует обратиться к врачу и принимать назначенные им лекарства.