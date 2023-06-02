Аллерголог рассказал, какие ягоды опасно есть в период цветения Аллерголог Болибок: в период цветения может возникнуть перекрестная аллергия на вишню и черешню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период цветения растений у человека может возникнуть перекрестная аллергия, рассказал NEWS.ru аллерголог Владимир Болибок. Он объяснил, что если уже есть аллергия на пыльцу березы, то она может начаться и на ягоды — вишню, землянику, малину, черешню.

Аллергия на черешню действительно бывает, но хочется отметить, что люди часто путают аллергическую реакцию с ОРВИ. Для аллергии характерно чиханье, которого при ОРВИ нет, это главное отличие, — пояснил врач.

Он добавил, что для средней полосы России черешня считается самой гипоаллергенной ягодой. Но исключения все же бывают и, если аллергия на черешню началась, то следует обратиться к врачу и принимать назначенные им лекарства.

Ранее Болибок развеял миф о том, что тополиный пух вызывает аллергию. Он подчеркнул, что пух аллергеном никогда не был. Попадая в дыхательные пути, он может вызывать раздражение, но оно не имеет ничего общего с аллергической реакцией.

Аллерголог Злата Ермакова в свою очередь посоветовала дачникам, страдающим аллергией, приезжать на приусадебные участки вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается. Она порекомендовала работать с растениями в перчатках и маске, а также использовать специальные фильтры, которые вставляются в носовые пазухи, они очищают вдыхаемый воздух от пыли, плесени и взвешенных загрязнений.