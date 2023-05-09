Пчелы-убийцы искусали до смерти пассажиров автобуса, попавшего в ДТП Пчелы искусали до смерти пострадавших в ДТП в Никарагуа

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В Никарагуа пчелы-убийцы напали на пассажиров автобуса, упавшего в овраг в результате ДТП, сообщает телеканал TN8. В результате атаки опасных насекомых погибли не менее шести человек, включая восьмилетнюю девочку. 17 человек получили ранения разной степени тяжести.

ДТП произошло 8 мая в общине Лос-Агуакаталес. Пассажирский автобус по пути в Ла-Рику сломался и упал в овраг, где находились ульи с пчелами, которые влетели в автобус и начали жалить людей. Всего в салоне находились 25 человек.

Прибывшие на место спасатели долго не могли приступить к вызволению людей из автобуса из-за огромного скопления пчел. Лишь спустя несколько часов они пробрались в салон.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются последствиями из-за разных свойств насекомых.