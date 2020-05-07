Россиянам назвали действия при ограблении

https://static.news.ru/photo/cea400ce-9073-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жителям России рассказали, как предотвратить грабежи и что делать, если преступники уже проникли в квартиру.

По словам руководителя компании, обеспечивающей безопасность, Андрея Цыбакова, в период пандемии коронавируса россияне, которые вынуждены проводить много времени дома, могут стать потенциальной жертвой грабителей.

В первую очередь эксперт советует закрывать входную дверь на дополнительные замки, чтобы предотвратить проникновение налётчиков или выиграть дополнительное время.

Наберите номер «112» и вызовите полицию — в разговоре в первую очередь следует чётко объяснить причину вызова, дать адрес места нахождения/жительства и Ф. И. О., — подчеркнул он.

Цыбаков добавил, что также может выручить наличие «тревожной кнопки».

Живущим на первых этажах гражданам можно покинуть квартиру через окно, а жителям частных домов — через второй вход. Кроме того, эксперт рекомендует громко говорить или включить ролик, в котором общаются мужчины, чтобы грабители подумали, что в квартире много людей.

При наличии детей необходимо спрятаться с ними в самой дальней комнате и забаррикадировать дверь.

Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем — позовите на помощь, — отметил Цыбаков.

Если преступнику всё же удалось проникнуть в квартиру, следует по возможности тянуть время и делать всё, что он скажет. При этом нужно запомнить его внешность и одежду.

Эксперт подчеркнул, что при ограблении человеку необходимо ответить на вопрос «сколько стоит моя жизнь» и не рисковать собой ради телевизора или иных материальных ценностей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в социальных сетях появилась информация, что на территории Краснодарского края преступники нестандартным образом используют медицинские маски.