Россиянам рассказали, зачем держать на кухне рулон фольги

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Иметь рулон фольги на кухне полезно каждому, потому что он может выручить в целом ряде ситуаций, сообщает INFOX.ru. Скомканным шариком фольги можно пользоваться вместо металлической губки для посуды, из фольги есть возможность сделать формочки или воронку. Кроме того, данный материал подходит для использования вместо контейнера для еды или пробки для бутылки.

Также фольга позволяет сохранить плиту и духовку чистыми — листом можно накрыть всю плиту перед готовкой.

Чтобы доготовить в духовке пригорающие блюда. Когда верхушка блюда начинает пригорать, а внутри оно еще не пропеклось, накройте блюдо фольгой и доведите его до готовности. Чтобы быстрее охладить напитки. Оберните бутылки фольгой и уберите в морозилку, — предлагает издание ещё варианты использования материала.

Помимо этого, фольгой можно даже заточить ножницы: нужно сложить лист в несколько слоёв и активно порезать его ножницами.

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