Россиянам раскрыли неожиданный способ продлить себе жизнь Садовод Туманов заявил, что физическая работа на даче может продлить жизнь

Физическая работа на даче может продлить жизнь и поддержать здоровье, заявил «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. Он отметил, что труд должен вызывать у человека радость, а не дикую усталость.

Преимущество дач — независимость, потому что все свое: фрукты, овощи. Сейчас помидоры, огурцы, картошка, ягоды. Здесь главное — работать, а времяпровождение на природе всегда только в плюс к состоянию, — подчеркнул Туманов.

Эксперт также добавил, что многие люди заблуждаются, что выращивание растений — это простое дело. На самом деле этот процесс достаточно сложный. Туманов посетовал, что из-за пустых и глупых советов из интернета у некоторых людей понизилась урожайность на дачных участках.

Ранее академик РАН Оксана Драпкина посоветовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю, чтобы продлить себе жизнь. Она предложила побольше ходить и двигаться, плавать или кататься на велосипеде.