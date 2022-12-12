Россиянам раскрыли неочевидные способы экономии на воде и электричестве Юрист Кудерко: при холодной воде и батареях следует требовать перерасчета от УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средние затраты россиян на оплату ЖКХ составляют около 10% дохода ежемесячно. По словам юриста Елены Кудерко, существует ряд способов сократить расходы на коммуналку. Об этом она рассказала в интервью агентству ПРАЙМ.

По словам юриста, большинство способов экономии можно найти в Интернете. Они, как и бытовые новинки по типу энергосберегающих лампочек, направлены преимущественно на сокращение потребления ресурсов.

Кроме того, снизить сумму в квитанции на оплату ЖКХ можно через перерасчет. Кудерко посоветовала обращаться с данным вопросом в управляющую компанию в том случае, если в квартире отмечается низкая температура воды или батарей, а также когда снижается количество зарегистрированных на жилой площади лиц.

Помимо этого, юрист рассказала, что отдельным категориям россиян государство предлагает субсидии на оплату коммунальных услуг. Проверить наличие прав на получение компенсации можно на портале соцзащиты.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что жильцы многоквартирных домов могут оказаться от дополнительных услуг, которые предлагают управляющие компании. По ее словам, в частности, можно отказаться от страхования жилья, услуг консьержа, телевидения и радио. Но большинство основных услуг придется исправно оплачивать, подчеркнула эксперт.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что запуск программы модернизации сферы ЖКХ может в будущем привести к снижению или фиксированию тарифов. При этом депутат заявил, что повышение тарифов с 1 декабря было необходимым для подготовки к зиме и индексации зарплат сотрудникам отрасли. Если бы правительство отказалось от этой меры, в ЖКХ пришлось бы вложить огромные средства из-за высокой инфляции в России.