Россиянам предложат заплатить за своё спасение при угрозе жизни

https://static.news.ru/photo/971c7ab8-de03-11ea-b07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел предложило предложило отменить бесплатный вывоз граждан России из-за границы при угрозе жизни. Идея ведомства в том, что после возвращения на родину россияне должны будут вернуть выделенные им на перевозку деньги в течение трёх месяцев.

При этом предполагается оказывать помощь в заявительном порядке всем желающим, а не только при наличии угрозы жизни, пишет RNS.

Как сказано в пояснительной записке к инициативе МВД, далеко не всегда можно объективно оценить ситуацию, в которой оказался человек, чтобы подтвердить, что его жизнь действительно в опасности. Это нередко ведёт к отказам в предоставлении помощи. Такая категоричность при определении критериев оказания материальной помощи не в последнюю очередь обусловлена и безвозмездностью её оказания, сказано в документе.

Сумма в рублях, которую предстоит вернуть, укажут в акте о фактическом предоставлении помощи. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если же за три месяца россиянин не оплатит эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения взыскания средств.

Предложение заставить граждан самостоятельно оплачивать вывоз из-за границы отличается от международной практики, отметил юрист Константин Трапаидзе.

Предполагается, что это безвозмездная помощь от государства своим гражданам в кризисных условиях. Так, ЕС включил механизм гражданской защиты для вывоза граждан, оказавшихся во время пандемии в других странах. Расходы за нанятые самолёты покрываются с помощью союзных институтов стран — членов ЕС, — цитируют Трапаидзе «Ведомости».

В Ассоциации юристов России пояснили, что нововведение направлено на борьбу с недобросовестными гражданами. Некоторые страны — например, Великобритания и Канада — тоже применяют такой подход. В ряде случаев — как в Германии — используют оба подхода: студентам бесплатно, остальным — за деньги. Поэтому в организации предложили доработать проект и предусмотреть комбинированный подход. При этом важно сохранить понятие исключительных случаев при возникновении непосредственной угрозы жизни людей.

Инициатива МВД, очевидно, продиктована ситуацией, сложившейся во время пандемии, когда Россиян вывозили по всему миру, что повлекло немалые расходы. Однако, как отметили в Ассоциации, она вызывает ряд вопросов. Например, не понятно, как будет формироваться сумма оплаты, учитывая то, что в кризисных ситуациях речь зачастую идёт о людях, оказавшихся в сложном финансовом положении. Кроме того, не очевидно, как будет организована эвакуация, учитывая заявительный порядок процедуры.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление об отмене самоизоляции для граждан, прибывших в Россию вывозным рейсом.