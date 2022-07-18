Россиянам посоветовали питаться крабовым мясом Диетолог Круглова: крабовое мясо не просто деликатес, но и очень полезный продукт

Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Крабовое мясо — это не просто деликатес, но и очень полезный продукт, содержащий много белка и мало жира, сообщила диетолог Наталья Круглова изданию «Слово и Дело». Появление продукта в рационе россиян можно только приветствовать, отметила она, комментируя спуск на воду траулера для ловли крабов.

Крабовое мясо богато белком. Порядка 20 граммов на 100 граммов продукта — это хороший показатель. И при этом оно содержит небольшое количество жира — около двух граммов на то же количество. То есть это такой диетический источник полноценного белка. Также крабовое мясо содержит ряд минералов, некоторые из них не распространены в других продуктах, и мы их можем недополучать, — сказала Круглова.

Она добавила, что у крабового мяса нет ярко выраженных противопоказаний, проблемы могут возникнуть при индивидуальной непереносимости.

В июне Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил депутата Сахалинской областной думы к 4,5 года колонии за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Пашове. Он является главой предприятия «Манерон» по добыче дальневосточного краба.