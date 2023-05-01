Россиянам посоветовали не отвечать на звонки с коротких номеров Доцент Тимофеев: мошенники звонят с коротких, скрытых и иностранных номеров

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Россиянам не следует брать телефон, если на него поступает звонок с короткого номера, поскольку это могут быть мошенники, рассказал агентству ПРАЙМ доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, также не нужно отвечать на скрытые номера или имеющие иностранный префикс.

Эксперт отметил, что правило короткого номера работает не всегда. С них могут звонить и представители банков, чтобы, например, предложить свои услуги по кредитованию или льготную программу для постоянных клиентов. Чтобы не пропустить выгодное предложение, следует пробить номер, с которого звонят, в интернете, посоветовал Тимофеев.

Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество, — сказал доцент.

Тимофеев призвал обратить внимание на некоторые комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 обычно поступают звонки от спамеров и представителей рекламы. В то же время эксперт отметил, что при помощи IP-телефонии мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, в том числе, банка, близких или коллег.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева сумела раскрыть телефонного мошенника, звонившего ей с Украины, задав ему вопрос о принадлежности Крыма. В ответ на это мошенник сказал: «Пока ваш, Российской Федерации». И пообещал, что в конечном итоге Украина «вернет его себе».