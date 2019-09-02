https://static.news.ru/photo/6d08d4a0-cd8e-11e9-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зима в 2019–2020 году будет тёплой.

По его словам, предстоящая зима будет больше отличаться от того, что привыкли видеть россияне. Это будет «еврозима», которая продлится вплоть до Нового года, а уже после установится привычный для РФ температурный режим.

Длинные периоды сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, — добавил Тишковец в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более тёплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в Мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.