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31 июля 2025 в 11:43

Россиянам объяснили, почему в этом году никто не выходит на пенсию

Профессор Сафонов: в 2025 году россияне не выходят на пенсию из-за графика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году россияне не выходят на пенсию по старости из-за увеличения пенсионного возраста в стране, заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, следующий выход граждан на пенсию произойдет только в 2026 году.

В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста, — объяснил Сафонов.

Ранее появилась информация, что россияне, отметившие в августе 80-летний юбилей, получат увеличенные пенсионные выплаты с сентября. Им автоматически будет назначена надбавка за уход в размере 1314 рублей, а также увеличенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

До этого генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев напомнил, что пенсионерам предоставляется ряд льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для их получения, как правило, необходимо письменное заявление.

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