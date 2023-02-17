Юрист рассказал, кого затронет закон о защите русского языка Юрист Кравченко: закон о защите русского языка не повлияет на бытовое общение

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Закон о защите русского языка, принятый Госдумой в третьем чтении, не затронет бытовую сферу общения, считает юрист Федор Кравченко. В беседе с «360» он рассказал, что изменения в первую очередь затронут чиновников, а не простых людей. Кроме того, он еще не был принят Советом Федерации и президентом.

Скорее всего, у законодателей и правоприменителей в ближайшие месяцы будет много другой работы, поэтому я бы не рассматривал эту новость как что-то революционное, что меняет наши медиа и жизнь в ближайшие месяцы, — уточнил эксперт.

Юрист отметил, что борьба за чистоту русского языка у законодателей идет плохо. Принятый до этого закон о запрете использования нецензурной лексики в социальных сетях никак не изменил интернет-общение: мата меньше не стало. По словам Кравченко, в рекламах и медиа подобные механизмы, требующие использование литературного языка, применяются уже давно.

Филолог Владимир Славкин подчеркнул, что работа над законопроектом займет много времени из-за разработки новых словарей. Даже при использовании компьютерных технологий специалистам нужно будет вычитывать каждое слово самостоятельно. Кроме того, филолог отметил, что словари при подтверждении правительством должны будут быть образцовыми. Славкин напомнил, что работа над «Толковым словарем русского языка» Ожегова и Шведовой продолжалась десятилетиями.

Мне кажется, вопрос о заимствованиях достаточно сложный, к нему в едином порыве подойти трудно. Возникает вопрос, имеет ли конкретное слово аналог в русском языке. <...> Но как, например, заменить слово «фракция»? Словом «часть»? Как ни крути, таких слов вокруг нас очень много — не всегда можно найти замену в русском языке, — заключил филолог.

Госдума на пленарном заседании 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов. Исключениями остаются те случаи, если у иностранного слова нет аналога.