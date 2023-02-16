В России оградили русский язык от засилья иностранных слов Депутаты Госдумы приняли закон о защите государственного русского языка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в государственном языке, передает ТАСС. В пояснительной записке указано, что вводятся такие понятия, как нормативные грамматики, нормативные словари и нормативные справочники, которые определяют стандарты современного литературного языка государства.

В рамках закона будут совершенствоваться механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного по всей России, а также будет осуществлен контроль «за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».

Отмечается, что соблюдение норм русского языка обязательно к исполнению для органов власти РФ на всех уровнях. Кроме того, нормы должны соблюдаться в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.

В поправках, которые были внесены во втором чтении, сформирован перечень, где обязательно употребление русского языка как государственного. В нем значится информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также в него была включена сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

Кроме того, если в вышеуказанных сферах есть текст на иностранном языке, то текст на русском языке не должен отличаться по техническому оформлению и размещению. Это значит, что шрифт, цвет текста и размер символов должны быть идентичны как на русском, так и на иностранном языке.

Ранее главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал NEWS.ru, что предложения защитить русский язык высказывались «и 200 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад». Собеседник напомнил, что русский язык «всегда охотно брал слова из других языков, никогда наглухо не закрывался — перерабатывал, оставлял то, что нужно, и выбрасывал то, что ненужно».