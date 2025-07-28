Россиянам объяснили, как скажется на цене билетов ситуация с «Аэрофлотом»

Внештатная ситуация с компанией «Аэрофлот» никак не должна отразиться на ценах на перелеты в 2025 году, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, у такого крупного авиаперевозчика обязательно есть резервы на случай непредвиденных обстоятельств.

Компании точно хватит даже небольшой части резервов для беспрепятственного возврата средств всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на рейсы. Более того, если рейсы не осуществляются, то и затраты, которые несут авиакомпании, тоже ниже, — объяснил эксперт.

Он добавил, что «Аэрофлот» является крупной, но не единственной компанией, соответственно, конкуренция не позволит ей без объективных причин повышать цены. Кроме того, экономист выразил уверенность, что другие перевозчики, учитывая специфику ситуации и проявляя заботу о гражданах, не станут злоупотреблять временно сложившимися обстоятельствами.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев поделился мнением, что вовремя выявленный взлом информационных систем «Аэрофлота» позволил избежать трагедии. По его словам, ситуация усугубилась бы в том случае, если бы самолеты успели взлететь и потеряли связь с диспетчерами.

До этого хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании. Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети «Аэрофлота» и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.