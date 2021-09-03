Россиянам облегчат получение ипотеки

Центробанк совместно с Росреестром, Минцифры и ДОМ.РФ проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии «Мастерчейн». Пробный проект запустят не позднее 1 декабря 2021 года и завершат к октябрю 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости».
Основной задачей «Мастерчейна»
По словам заместителя управляющего директора ДОМ.РФ Олега Комлика, обмен данными на базе «Мастерчейна» позволит сократить время ожидания рассмотрения заявки до нескольких дней или даже часов, притом что обычные бумажные закладные нередко оформляют неделями. «Мастерчейн» объединяет все промежуточные звенья этой цепи в одном месте, автоматизирует процесс и значительно ускоряет процесс получения определённой справки.
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