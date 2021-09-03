Россиянам облегчат получение ипотеки

Центробанк совместно с Росреестром, Минцифры и ДОМ.РФ проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии «Мастерчейн». Пробный проект запустят не позднее 1 декабря 2021 года и завершат к октябрю 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости».

Основной задачей «Мастерчейна» станет ускорение процесса обмена данными между Росреестром и банками: подобные действия должны упростить процесс получения ипотеки. Самые первые версии этого проекта тестировались ещё весной, но в них использовались обезличенные данные, а сделки не имели юридической силы.

По словам заместителя управляющего директора ДОМ.РФ Олега Комлика, обмен данными на базе «Мастерчейна» позволит сократить время ожидания рассмотрения заявки до нескольких дней или даже часов, притом что обычные бумажные закладные нередко оформляют неделями. «Мастерчейн» объединяет все промежуточные звенья этой цепи в одном месте, автоматизирует процесс и значительно ускоряет процесс получения определённой справки.

Ранее стало известно о повышении ставок по ипотеке в России.