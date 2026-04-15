Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция Невролог Аникина: деменция начинает развиваться в 53–55 лет

Лобно-височная дегенерация обычно начинает развиваться в 53–55 лет, рассказала NEWS.ru врач — невролог-реабилитолог Марина Аникина. Однако, по ее словам, это заболевание могут выявить позднее, потому что характерные для него поведенческие нарушения часто путают с кризисом среднего возраста или считают проявлением дурного характера.

Лобно-височная дегенерация дебютирует в 53–55 лет. Там больше поведенческих нарушений, на ранних стадиях ее сложнее отделить от кризиса среднего возраста, плохого характера. Поэтому она очень долго остается недиагностированной, — сказала Аникина.

Она уточнила, что этим заболеванием страдает известный голливудский актер Брюс Уиллис. По словам невролога, «чудачества» и сложности с восприятием информации у него начались в возрасте 53 лет, но только спустя 14 лет ему поставили диагноз.

Ранее врач Мария Штань заявила, что туберкулезный менингит иногда ошибочно принимают за деменцию из-за схожих симптомов. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность. Она отметила, что по мере прогрессирования туберкулезного менингита у человека нарастает спутанность сознания, не исключены глубокое угнетенное состояние и даже кома. Врач добавила, что при отсутствии лечения болезнь может привести к летальному исходу.