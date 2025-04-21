Россиянам назвали три вида СМС, которые нужно немедленно удалить Россиян призвали удалять СМС с одноразовыми кодами от банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На мобильных телефонах ни в коем случае нельзя хранить СМС с кодами и одноразовыми паролями от банков, фотографиями документов и личной конфиденциальной информацией, сообщает «Царьград». Короткие сообщения с данной информацией приходят регулярно каждому россиянину, но их следует немедленно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников, подчеркивает издание.

Многие полагают, что нет ничего страшного в хранении одноразовых паролей, ведь никто не воспользуется ими во второй раз. Однако мошеннику нужны не эти цифры, ему важен каждый кусочек данных, которые хранит в себе сообщение: ФИО, номер телефона, логин от банка. Код входа нужно не просто удалять сразу после использования, но и очищать после этого корзину.

Очень серьезную опасность представляют скриншоты личных документов. Получив доступ к данным паспорта, водительских прав, СНИЛС, ИНН и реквизитам карт, злоумышленник очень легко оформит микрозаймы. Кроме того, он может создать фейковые аккаунты, продав затем в даркнете. Хранить подобные изображения можно только в защищенных облачных сервисах и исключительно с двухфакторной идентификацией.

Наиболее неочевидный момент здесь — личная переписка. Вопреки распространенному мнению, любая случайно или намеренно оставленная информация может стать началом больших проблем, вроде фразы «пароль от карты — как от нашего Wi-Fi». Это касается даже чатов с самим собой — никто не застрахован от утери смартфона и его дальнейшего попадания в недобрые руки.

Ранее депутат Мособлдумы Максим Коркин заявил, что для защиты от интернет-мошенников прежде всего необходимо применять сложные и уникальные пароли с двухфакторной аутентификацией. Кроме того, он посоветовал каждому настроить в соцсетях и мессенджерах приватность профилей.