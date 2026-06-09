Госдума приняла закон о детских SIM-картах

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о механизме оформления так называемых детских SIM-карт. Инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, передает пресс-служба законодательного органа в мессенджере МАКС. Родители получат право уведомлять операторов, если передали ребенку SIM-карту, оформленную на себя, — такой номер будет считаться «детским».

На этапе первого чтения законопроект обязывал родителей сообщать о передаче номера ребенку, но ко второму чтению обязанность заменили на право. Правительство России отдельно установит правила оказания услуг связи по таким SIM-картам, уточняется в законе.

Ранее IT-эксперт Леонтий Букштейн отмечал, что третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками усложнит жизнь операторам, но при этом выведет цифровую безопасность на новый уровень. Он посоветовал россиянам иметь не более двух-трех сим-карт. По его мнению, это необходимый максимум для законопослушного человека. Эксперт также уточнил, что на реализацию всех мер нового пакета уйдут годы — процесс будет долгим и сложным.