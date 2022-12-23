Россиянам назвали сумму компенсации за травмы во время гололедицы Юрист Воробьев заявил, что за травмы во время гололедицы можно получить до 600 тысяч

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Юрист Василий Воробьев рассказал URA.RU, что за травмы во время гололедицы или падения с крыш многоквартирных домов снега можно получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Эксперт добавил, что после получения травмы необходимо зафиксировать факт причинения вреда здоровью. Специалист порекомендовал вызвать скорую помощь, полицию, а также зафиксировать свидетелей, которые подтвердят произошедшее.

Если мы говорим про вред здоровью, то при легкой форме, не повлекшей собой значительную трату работоспособности, полагается порядка 100–150 тысяч рублей. Средний вред — порядка 300 тысяч. Тяжкий — около 600 тысяч. И вред, связанный с причинением смерти, — это порядка одного миллиона рублей, — сказал Воробьев.

Он отметил, что в любой спорной ситуации необходимо найти организацию, на которую возлагается ответственность за любые инциденты, которые привели к ущербу здоровью или имуществу.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.