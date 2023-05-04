Россиянам назвали способы борьбы с антисанитарией у соседей Юрист Толмачев посоветовал обратиться в суд в случае нарушения соседями санитарных норм

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Решить проблему антисанитарии у соседей можно, коллективно обратившись в суд, рассказал заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что в некоторых случаях, когда сосед начинает нарушать санитарные нормы и при этом мешает другим, можно настоять на проведении психологической экспертизы.

Если мы не хотим его выселять, то требуется проведение психологической экспертизы. Но при этом надо объяснить суду, что человек психически ненормальный. Инициативу могут проявить те же самые соседи. Они должны вызвать скорою психиатрическую помощь и провести обследование, — отметил эксперт.

По словам Толмачева, в таком случае соседям придется убедить суд в необходимости экспертизы. Просто так назначить ее не получится, так как скорая оказывает помощь только при угрозе жизни или здоровью нарушителя или окружающих. Судья должен прийти с комиссией врачей. Юрист также рекомендует убедиться, кто является собственником жилья, так как только он является ответственным за содержание квартиры в надлежащем виде.

Еще один способ — это выселение владельца. Для этого назначается общее собрание, на котором принимается решение о ненадлежащем содержании жилья собственником. Толмачев предупредил, что выселение также возможно только через суд. Против человека возбуждается исковое производство с помощью прокурора. Юрист отметил, что процедура занимает примерно полтора года, собственника чаще всего переселяют в неблагоустроенное жилье.

В случае с нанимателем вопрос решить проще. Толмачев пояснил, что в случае, если квартира в муниципальной собственности, администрация выселяет жителя без участия суда. Если же речь идет об аренде квартиры, то вопрос можно решить лично с владельцем квартиры.

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев ранее посоветовал не заниматься самозахватом заброшенных соседских участков. По его словам, открыть право пользования могут только законные наследники, которые по какой-либо причине не оформили документы на владение участком.