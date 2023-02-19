Россиянам назвали основные признаки нарушения обмена веществ Врач Малиновская: сонливость и выпадение волос могут указывать на нарушение обмена веществ

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Врач Ольга Малиновская рассказала «Мосленте», что симптомами нарушения обмена веществ могут быть сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, а также перепады настроения. Эксперт добавила, что плохой метаболизм может быть наследственным, но и следствием внешних факторов. По ее словам, в результате стресса и выработки кортизола человек может начать набирать вес из-за повышенного аппетита.

Симптомы могут быть неспецифичными, например, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения, — сказала Малиновская.

Специалист отметила, что смена образа жизни может привести к нормализации обмена веществ, по этой причине она порекомендовала перейти на более сбалансированный рацион и увеличить уровень физической нагрузки.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.