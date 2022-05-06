Россиянам назвали лекарства, с которыми опасно сочетать ибупрофен

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Популярное обезболивающее ибупрофен не стоит сочетать с диуретиками и ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы, так как это может негативным образом повлиять на работу почек. Как сообщает Live 24, указанные препараты обычно назначаются в качестве комбинированной терапии для людей с гипертонией.

Дело не в том, что у каждого, кто примет эту комбинацию препаратов, возникнут проблемы. Но исследования показывают, что это достаточно серьёзная проблема, чтобы проявлять осторожность, — заверила исследователь из центра Canada 150 Анита Лейтон.

В ходе научной работы учёные испытывали лекарства при помощи современных технологий, что позволило им быстро получить желаемые результаты. Лейтон отметила, что обезвоживание организма является одной из основных причин проблем с почками. По её словам, приём ибупрофена совместно с ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы наносит этому органу «тройной удар». Чтобы избежать негативных последствий, Лейтон посоветовала принимать в качестве обезболивающих средств парацетамол.

Ранее стало известно, что употребление антибиотиков на протяжении двух месяцев может стать причиной снижения когнитивных способностей человека через несколько лет. Об этом говорят результаты исследования группы эпидемиологов из Гарвардской медицинской школы.