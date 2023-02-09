Россиянам напомнили об опасности рыбалки во время оттепели Спасатели посоветовали рыбакам перемещаться по льду зеленоватого оттенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели напомнили россиянам об опасности рыбалки во время оттепели. Необходимо соблюдать несколько условий, чтобы обезопасить себя. Так, рекомендуется обходить участки, покрытые плотным слоем снега, и избегать мест бурного течения реки, сообщает «МК в Ленобласти».

Как пишет издание, при передвижении по льду группами следует соблюдать дистанцию в пять метров и следовать строго друг за другом. Небезопасными считаются участки, где сливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и впадают ручьи. Для перехода рекомендуется выбирать зеленоватый лед не менее семи сантиметров.

В администрации Ленобласти объяснили, что, провалившись под лед, нужно не паниковать. Следует как можно выше поднять голову, равномерно дышать и передвигать в воде ногами, как при езде на велосипеде. Можно попробовать аккуратно зацепиться за кромку льда и медленно выбираться на поверхность в горизонтальном положении. После этого необходимо как можно дальше переместиться от края. Все действия следует совершать беспрерывно, чтобы не замерзнуть.

Сотрудники МЧС ранее спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии. Мужчин эвакуировали вертолетом.