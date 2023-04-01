Россиянам напомнили об индексации пенсии В России проиндексировали социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 3,3%, сказано в тексте постановления правительства, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что годовой прирост размера социальных пенсий составил 13,5%. Для этих целей в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033, — сказано в документе.

Всего повышение коснется свыше четырех миллионов пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в рамках новой программы сбережений российского Минфина россияне смогут получать до 36 тысяч рублей в год. Отмечается, что на заседании Общественного совета ведомства, в котором участвовал министр финансов Антон Силуанов, обсуждалась возможность развития финансовых инструментов для долгосрочных сбережений. По словам Силуанова, это одна из приоритетных задач министерства в текущем году.

Правительство РФ также установило порядок начисления пенсий и иных выплат россиянам, которые проживают за пределами страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, проживающим за границей россиянам будут переводить средства на банковский счет, открытый в России, либо на банковские счета в валюте РФ.