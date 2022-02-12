18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россиянам напомнили о штрафе за остекление балкона

Юрист Данилов заявил, что при перепланировке балкона возможен штраф за остекление
08:10, 13 февраля 2022
Россиянам напомнили о штрафе за остекление балкона Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Василий Данилов заявил, что по новым правилам пользования жилыми помещениями для остекления балкона требуется специальное разрешение от жилищной инспекции. Однако такие требования были и раньше, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он подчеркнул, что остекление балкона собственники квартир обязаны согласовывать.

На основании данных норм собственниками жилья необходимо получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, для того чтобы убедиться в возможности изменений, которая предполагается проектом строительства дома, — указал юрист.

Он уточнил, что те владельцы квартир, в которых остекление балкона уже выполнено, могут не беспокоиться, поскольку закон обратной силы не имеет.

Данилов также указал, что власти могут пойти на принцип в ситуации, когда остекление портит внешний вид фасада дома, который считается культурным наследием, или мешает другим соседям и угрожает безопасности.

Ранее стало известно, что разрешение на остекление балконов должны будут получить владельцы жилья в любой форме собственности. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. Он отметил, что штрафы грозят только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео