Россиянам напомнили о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов рассказал, когда россиянам грозит административный штраф за неубранный снег. По его словам, санкции накладываются, если перекрыт доступ к ряду объектов, это регламентируется статьей 20.4 КоАП России как нарушение требований пожарной безопасности, отмечает агентство ПРАЙМ.

Речь идёт о подъезде к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоёмам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, — пояснил юрист.

По словам Аванесова, штрафы распространяется и на граждан, и на юридических лиц. Юрист уточнил, что нарушителю могут назначить предупреждение или штраф в сумме от двух тысяч рублей до тридцати тысяч.

Ранее стало известно, что некоторые водители будут специально пачкать номера, чтобы не попадаться на камеры, если отменить штраф за грязный номерной знак, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он заявил, что добросовестным автомобилистам действующая норма закона не угрожает.