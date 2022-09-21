Россиянам напомнили о погибших в ДТП актерах Актер Пашутин после гибели в ДТП Пускепалиса призвал к осторожности на дорогах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Пускепалис — далеко не первый актер, погибший в результате аварии на дороге, отметил Александр Пашутин в комментарии для «Слово и Дело». Актер напомнил об авариях с участием Евгения Дворжецкого, Александра Дедюшко и Марины Голуб. Он призвал всех россиян быть бдительными на дорогах и ездить осторожно.

Жалко, что так случилось. Резюме: будьте осторожны на дорогах, не идите на обгон, потому что уже столько актеров погибло на дорогах: это и Евгений Дворжецкий, и Александр Дедюшко, и Марина Голуб. Это кошмар все эти дорожные истории. Замечательный, молодой актер, все у него было хорошо. Надо осторожненько ездить, — сказал Пашутин.

Актер Евгений Дворжецкий трагически погиб в автокатастрофе 1 декабря 1999 года в возрасте 39 лет. Проезжая перекресток, он не заметил знак «Уступи дорогу», и его автомобиль столкнулся с грузовиком. Александр Дедюшко также погиб в ДТП. 4 ноября 2007 года на 109-м км трассы Москва-Уфа, автомобиль, за рулeм которого был актeр, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария унесла жизни не только самого актeра, но его жены и их восьмилетнего сына. Актриса и телеведущая Марина Голуб скончалась в результате крупной аварии на юго-востоке Москвы 10 октября 2012 год по вине водителя другого водителя-лихача, вылетевшего на скорости 120 км/час на красный свет.

О гибели Пускепалиса стало известно 20 сентября. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был заслуженный артист России Сергей Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, это привело к ДТП.

Похороны Пускепалиса пройдут 23 сентября в городе Железноводск Ставропольского края. Гражданская панихида в ярославском театре начнется в 10 утра 22 сентября.