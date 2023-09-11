Россиянам напомнили о негативном влиянии алкоголя на внешность Врач Макушкина: частое употребление алкоголя приводит к раннему старению

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Частое употребление алкоголя приводит к раннему старению: если сравнить двух людей одного возраста, один из которых не выпивает, это будет хорошо заметно, рассказала врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина. В разговоре с Lenta.ru она уточнила, что это связано прежде всего со снижением уровня витаминов из-за спиртных напитков.

Данные процессы обусловлены прежде всего тем, что при употреблении алкоголя происходит снижение уровня витаминов (А, В и С) и микроэлементов, которые играют ключевую роль в производстве коллагена, что в свою очередь ускоряет процессы старения кожи, — пояснила специалист.

По словам врача, этанол провоцирует появление отеков и сухости — вода скапливается в глубоких слоях кожи. Это не только вредит внешности, но и нарушает работу почек и печени. Кроме того, на фоне употребления спиртного расширяются кровеносные сосуды, из-за чего могут появляться сосудистые звездочки и красные пятна. Они могут привести к развитию гнойничковых заболеваний и розацеа, хронического заболевания, проявляющегося покраснениями.

Под действием этанола из организма вымывается кальций, уточнила дерматовенеролог. Макушкина отметила, что это влияет на здоровье зубов. Наиболее частым последствием является появление эрозии зубной эмали, пародонтоза и кариеса. Волосы из-за алкоголя теряют цвет и объем, становятся ломкими. Врач пояснила, что это связано с недостатком кислорода и питательных веществ.

Тому, кто хочет на долгое время сохранить молодость, красоту и здоровье ,необходимо избегать регулярного и чрезмерного употребления алкоголя, — заключила Макушкина.

Нарколог Александр Дмитриев ранее предупредил, что одним из основных признаков развития алкоголизма является непреодолимая тяга к спиртным напиткам. По его словам, сначала формируется психологическая зависимость — постепенно появляется желание пить чаще.