Россиянам напомнили о двух трехдневных рабочих неделях Депутат Госдумы Нилов: россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ждут две подряд трехдневные рабочие недели, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, одна будет в конце апреля, вторая — в начале мая.

На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. 30 апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день, — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя продлится с 5 по 7 мая. Всего в мае будет только 18 рабочих дней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что около 900 тысяч россиян поедут отдыхать за границу в майские праздники. Отмечается, что спрос на туристические поездки за рубеж на это время вырос в среднем на 30%, а лидерами стали турпоездки в Турцию (45%), Египет (20%), ОАЭ (11%).

В свою очередь тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что для отдыха в майские праздники стоит выбрать Дагестан или Сочи. Она отметила, что эти регионы привлекают туристов природными красотами и широким выбором экскурсионных программ. Также в топе у туристов Казань, которая привлекает доступностью железнодорожного сообщения и разнообразием культурных маршрутов.