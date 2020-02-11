https://static.news.ru/photo/a44484f8-4d74-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российским гражданам, которые живут за пределами страны, могут разрешить управлять автомобилем по водительскому удостоверению страны проживания. С просьбой об этом к депутатам Госдумы обратилась Общенациональная ассоциация Автомототуризма.

Сейчас подобные действия расцениваются Госавтоинспекцией как управление транспортным средством без водительского удостоверения. Поэтому каждый визит на родину оборачивается штрафом до 15 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Речь идёт, прежде всего, о тех, кто не смог получить гражданство в бывших союзных республиках после распада СССР и находится там с видом на жительство, получив российский паспорт. В первую очередь это граждане РФ из Прибалтики, отмечает издание.

При этом граждане иностранных государств, где проживают наши соотечественники, имеют возможность управлять транспортными средствами на территории России по национальным и международным водительским удостоверениям.

В Ассоциации полагают, что устранение пробела в российском законодательстве позволит ликвидировать несправедливость по отношению к таким людям, а заодно будет способствовать развитию автотуризма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госавтоинспекция намерена исключить из процедуры оценки практического экзамена на получение водительского удостоверения штрафные баллы. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.