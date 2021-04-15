Россияне могут пересекать границу с Абхазией без теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2d00b0d0-9e02-11eb-9575-96000091f725_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Новое правило Роспотребнадзора, в соответствии с которым прибывающие в Россию должны сдавать на коронавирус в течение трёх дней, не распространяется на туристов, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

Новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. <...> Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не регламентирует и не препятствует въезду в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Абхазии.

Отмечается, что в реестре Роспотребнадзора значились 29 стран, при въезде из которых необходимо сдавать тест на COVID-19, но Абхазии в этом перечне не было.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что теперь все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, будут обязаны в течение трёх дней сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что до получения отрицательного результата исследования человек должен находиться на карантине.

Как сообщал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 8944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было диагностировано у 4 675 153 россиян.