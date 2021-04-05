Россиянам дали три совета, как разобраться с долгами по кредитам

https://static.news.ru/photo/2be36e14-969a-11eb-b49b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принимая на себя кредитные обязательства, многие граждане России оказываются в патовой ситуации и не имеют возможности расплачиваться с долгами. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, каким образом можно выбраться из долговой ямы.

Специалист призывает граждан адекватно оценивать свои финансовые перспективы как минимум на ближайшие полгода-год. В случае если ситуация видится неблагополучной, стоит рассмотреть возможность процедуры банкротства. Такой вариант имеет очевидные минусы — в частности, банкрот в течение пяти лет не сможет брать новые кредиты, занимать высокие должности и вести свой бизнес. Однако в крайнем случае этот способ приемлем.

Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство, — приводит слова Смирновой радио Sputnik.

Положение должника становится несколько проще, если удаётся договориться с банком о кредитных каникулах — это второй вариант, который предлагает эксперт. Это имеет смысл делать в том случае, если в течение полугода-года финансовая ситуация человека может выправиться, либо если он обладает имуществом, которое можно продать, к примеру дачным участком. Важно прийти с банком к соглашению о кредитных каникулах до первой просрочки.

Третий способ подходит тем, кто не имеет проблем с погашением кредита, однако желает уменьшить объём ежемесячных платежей. Очевидный выход здесь — рефинансирование, то есть переоформление кредита под более низкий процент.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне задолжали по кредитам почти триллион рублей. Так, в марте 2021 года общая сумма задолженности составила 976,1 млрд, что больше на 22% по сравнению с предыдущим годом.