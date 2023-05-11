Россиянам дали советы по профилактике болезней сердца Кардиолог Ерина посоветовала поддерживать вес в норме для профилактики болезней сердца

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Для профилактики болезней сердца и сосудов необходимо поддерживать вес в норме, предупредила заместитель главного врача Мариинской больницы по клинико-экспертной работе Марина Ерина. Кардиолог рассказала «Невским Новостям», что важно правильно подобрать питание — в рационе должно быть низкое количество животных жиров и легкоусвояемых углеводов.

Профилактика сердечных болезней, прежде всего, включает в себя формирование здорового образа жизни — рациональное питание с низким содержанием животных жиров и легкоусвояемых углеводов, поддержание веса в норме, регулярную физическую активность, отказ от вредных привычек, — отметила специалист.

По словам врача, формировать полезные для сердца привычки нужно как можно раньше, чтобы в зрелом возрасте не столкнуться с «букетом» заболеваний. Кардиолог пояснила, что первичная профилактика помогает избежать болезни, а вторичная уже будет направлена на снижение неблагоприятных последствий из-за развившейся патологии.

Специалист отметила, что пациенты часто допускают ошибки после обнаружения болезней сердца и сосудов. Так, многие верят в длительный эффект после прохождения курса лечения и отказывается от употребления лекарств в качестве дальнейшей профилактики. Ерина советует принимать препараты по назначению врача, так как их эффективность доказана. Она пояснила, что лекарственное лечение позволяет предотвратить возможные неблагоприятные последствия.

Врач-терапевт Павел Раменский ранее рассказал, что постоянная физическая активность может защитить человека от различных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака. По его словам, это происходит за счет постоянного кровообращения.