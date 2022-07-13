Россиянам дали советы, как защитить велосипед от кражи МВД по Республике Калмыкия дало советы, как защитить велосипед от кражи

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Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия составило свод правил, которые помогут защитить велосипед от похищений. В частности, сотрудники ведомства предложили россиянам забирать с собой легкосъемные детали, чтобы преступники не смогли организовать кражу в кратчайшие сроки. Памятка была опубликована на сайте МВД.

Помимо этого, велосипедистам посоветовали сделать отметку маркером на колесах, раме или других частях велосипеда, о которых будут знать владельцы транспорта. Таким образом, велосипед можно будет легче обнаружить или предоставить это как доказательство того, что велосипед является собственностью его владельца.

Если необходимо оставить велосипед без присмотра на улице, нужно зафиксировать его в зоне видимости камер наблюдения. Также следует воспользоваться специальным замком, чтобы грабитель не смог похитить транспортное средство в считанные минуты.

Говоря о месте хранения велосипеда, сотрудники МВД советуют выделить под него место на балконе, в гараже или сарае. Также они отмечают, что хранение велосипеда в подъезде или на лестничной клетке небезопасно.

В том случае, если велосипед все же похитили, следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.

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