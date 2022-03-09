Россиянам дали советы, как найти подработку

Россиянам, которые ищут подработку, нужно в первую очередь поговорить с руководителем на основной работе, чтобы узнать о возможности дополнительного заработка, считает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она также порекомендовала регулярно обновлять своё резюме, пишет «Газета.Ru».

Оцифруйте даже самые незначительные результаты, пишите даже о маленьких победах. Вспомните, что вы еще умеете хорошо делать кроме своей основной работы. Фотографировать, готовить торты, писать тексты, водить машину. А если кажется, что таких навыков нет, всегда остаются массовые профессии, в которых главное — это желание работать и свободное время, — посоветовала Санина.

Она также порекомендовала писать работодателям сопроводительные письма: в них нужно описать свои сильные стороны как сотрудника и рассказать об успехах в работе. По её словам, не менее полезным будет обратиться к знакомым, которые теоретически могут помочь с трудоустройством. Санина также напомнила о множестве тематических групп и каналов в соцсетях, где люди ищут и предлагают работу.

Ранее стало известно, что более трети россиян (36%) хотят получать на подработке 50 тысяч рублей, ещё 31% хотели бы зарабатывать от дополнительной занятости более 50 тысяч. Приработок до 15 тысяч рублей устроил бы лишь 9% россиян, при этом подрабатывать помимо основной деятельности готовы 73% опрошенных.