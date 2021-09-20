Россиянам посоветовали, как подготовить машину к зиме

В преддверии резкого похолодания гонщик Марк Подольский посоветовал автолюбителям быть внимательнее на дорогах и подготовить машину к зиме. В первую очередь необходимо поменять масло, осушить дверные замки и поменять резину, передаёт его слова «Радио 1».

Автоэксперт предупредил, что наледь может появиться даже и при нулевой температуре — на эстакадах, вблизи рек и водоёмов, поэтому там на летней резине не проехать. По словам эксперта, на ней можно ездить, пока на улице не будет 0 градусов.

Подольский также напомнил о необходимости поменять масло и осушить дверные замки.

Если у вас близится техобслуживание автомобиля, поменяйте масло на то, которое не загустеет при отрицательных температурах. Если машина живёт на улице, надо также осушить дверные замки, — сказал он.

По его словам, при пересечении лужи нужно двигаться равномерно, не замедляясь и не ускоряясь, чтобы вода не попала на детали или на элементы зажигания автомобиля.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов назвал семь правил грамотной парковки. Так, автомобиль с механической коробкой передач не всегда нужно ставить на ручной тормоз, однако в случае с автоматической коробкой передач ручник желательно использовать всегда. Подстраховаться также можно переключением на первую передачу, причём зимой это будет более грамотным решением, добавил эксперт.