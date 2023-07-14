Россиянам дали совет, как научиться экономить Инвестиционный эксперт Дроздова: анализ доходов и расходов поможет научиться экономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы научиться экономить, необходимо проанализировать свои доходы и расходы, посоветовала инвестиционный эксперт Елена Дроздова. В разговоре с Пятым каналом она уточнила, что нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост. В доходы входит не только зарплата, но и подарки, льготы, кешбэк, проценты по вкладам и накопительным счетам. Анализируя расходы, важно понять, как быстро тратятся средства.

Для этого объединяем их по категориям и степени важности. Постоянные, переменные, сезонные и непредвиденные расходы. К примеру, коммунальные платежи, полезное питание и пищевой мусор в виде чипсов, алкоголя, газированных напитков и так далее, — пояснила консультант.

По словам эксперта, полезное питание является постоянным расходом, а «пищевой мусор» — переменным. После этого можно будет понять, от каких трат стоит отказаться. Дроздова советует сразу рассчитать возможную сумму, не углубляясь в детализацию. Она порекомендовала для начала исключить небольшую покупку на сумму 300 рублей из ежедневных расходов и посчитать, сколько удастся сэкономить за год.

Отдельное внимание обращаю на эмоциональные покупки. Обычно это наши растратчики бюджета. Определить ценность и важность желаемой покупки поможет вопрос: «А купил бы я это сейчас, если бы остался без основного источника дохода?» — рекомендует эксперт.

Кроме того, следует внимательно подходить к выбору банковских карт. Дроздова поясняет, что лучше отдать предпочтения картам с повышенным кешбэком. Это позволит дополнить статью доходов.

Эксперт по личной эффективности Станислав Цвик порекомендовал в 2023 году вкладывать деньги в недвижимость, так как это является надежным способом получать пассивный доход. По его словам, при этом важно учитывать крупные первоначальные вложения, расходы на налоги, коммунальные платежи и ремонт.