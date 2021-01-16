Вильфанд: «нервная погода» прогнозируется на европейской части РФ

https://static.news.ru/photo/d0a3051e-58f0-11eb-aa47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нервная погода» прогнозируется на европейской части России в течение недели — сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу, а разница температур составит больше 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неделя на европейской территории будет нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах — от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели, — цитирует ТАСС синоптика.

Он уточнил, что в первой половине недели жителей европейской части страны ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза, а уже в пятницу придёт оттепель, когда столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

В четверг температура начнёт очень быстро ползти вверх. К пятнице ночные температуры будут около минус 5, по области — до минус 7, а днём — уже оттепель. Будет даже до плюс 4 градусов доходить. 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов, — отметил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили об аномальных холодах, которые придут на большую часть страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов. На азиатской части отклонение будет составлять 18 градусов. В ЦФО до 20 января будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры составят 20–30 градусов мороза. В Приволжском федеральном округе температура воздуха также составит 20–30 градусов ниже нуля, местами до минус 32, писал NEWS.ru.