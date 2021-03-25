Россиян с татуировками стали охотнее брать на работу

https://static.news.ru/photo/10bbbc6e-8e0b-11eb-9a6c-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Российские работодатели стали лояльнее относиться к соискателям с татуировками. Количество отказов из-за рисунков на теле пошло на спад, следует из результатов опроса, проведённого одним из сервисов по поиску работы.

За год этот показатель уменьшился с 14% до 10%, передаёт ТАСС.

При этом, как ни парадоксально, в целом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения. Если в 2020 году к татуировкам отрицательно относились 40% россиян, то теперь — 46%. При этом число желающих сделать татуировку практически не изменилось, составив 17-18%.

Помимо прочего, опрос показал, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам. О положительном отношении к тату и желании набить рисунок на теле чаще заявляли молодёжь и люди с невысоким уровнем дохода. Граждане старше 45 лет и россияне с зарплатой больше 80 тысяч рублей к такому самовыражению относятся в основном скептически.

Исследование проводилось в феврале во всех федеральных округах среди руководящего состава тысячи компаний и более 1,6 тысячи экономически активных россиян.

Ранее Верховный суд Дагестана вернул детей Нине Церетиловой, у которой ранее забрали сыновей и дочь из-за татуировок, пирсинга и розовых волос. Изначально, как писал NEWS.ru, Фемида решила, что образ женщины «не соответствует нормам и правилам поведения многодетной матери», и отдала детей их отцу.