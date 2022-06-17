Россиян предупредили об опасности висцерального жира Кардиолог Жито предупредил об опасности висцерального жира

Фото: Shutterstock

Лишний вес

Висцеральный жир увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, сахарного диабета, жировой болезни печени и онкологии, предупредил эндокринолог и кардиолог Алексей Жито. В разговоре с «Москвой 24» он объяснил, что это особая форма жира, окружающая внутренние органы.

Скопление висцерального жира приводит к развитию сахарного диабета, инсулинорезистентности и другим нарушениям углеводного обмена за счёт того, что он является гормонально активным органом. Выделяются определённые гормоны, в том числе лептин, некоторые вещества, происходит жировой гепатоз. По сути, в печени откладывается жир. Орган замещается в прямом смысле жиром, — рассказал Жито.

Он добавил, что проблема стала чаще появляться у молодых людей из-за недостаточной физической активности, употребления алкоголя, излишка углеводов, а также наследственности.

При подозрении на скопление висцерального жира Жито посоветовал сначала изменить питание — перейти на сложные углеводы и добавить физическую активность.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что экстремальные диеты грозят побочными эффектами для здоровья и не дают долгосрочного результата. Организм, быстро сбросив вес, реагирует на это как на стресс и начинает накапливать жировые запасы. Чтобы худеть результативно и безопасно, диетолог порекомендовала ориентироваться на калорийность и гликемический индекс продуктов.