Россиян предупредили об опасности точек доступа Wi-Fi в аэропорту

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленник может с лёгкостью украсть личные данные, используя незащищённые общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга, заявил аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов. Он пояснил, что сниффинг подразумевает перехват трафика пользователей, пишет «Газета.Ru».

Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищённые общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей, — уточнил Янбулатов.

По его словам, в незащищённой сети данные передаются без шифрования и их можно легко взломать. Он порекомендовал россиянам не заходить в соцсети, на аккаунты банков или другие страницы с конфиденциальной информацией, будучи подключённым к публичному Wi-Fi в аэропорту. Он пояснил, что на аэровокзалах кибермошенники представляют особую опасность из-за большого скопления людей.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская заявила, что россиянам не следует публиковать в социальных сетях фотографии дорогостоящих приобретений, потому что подобные снимки мониторят кибермошенники. Она подчеркнула, что к таким пользователям гораздо чаще применяют все популярные методы мошенничества в интернете.