Россиянам посоветовали не выкладывать фото дорогих покупок в соцсетях

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует публиковать в социальных сетях фотографии дорогостоящих приобретений, потому что подобные снимки мониторят кибермошенники, заявила директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. Она подчеркнула, что к таким пользователям гораздо чаще применяют все популярные методы мошенничества в интернете, пишет «Газета.Ru».

Не нужно сильно хвастаться своими дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем в соцсетях. Таким образом можно быстро попасть под прицел преступников, которые придумают массу способов для кражи ваших денег, — заверила Бобровская.

Она предупредила о том, что мошенники могут попытаться украсть деньги при помощи фишинга. В таком случае аферисты всеми возможными способами стараются заставить человека перейти по фишинговой ссылке, чтобы украсть его деньги. Бобровская посоветовала россиянам завести отдельную карту для покупок в интернете и держать на ней ровно столько средств, сколько понадобится для оплаты желаемого товара.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники стали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, где якобы можно дешевле купить дефицитный товар. Он отметил, что подобная схема является основной у мошенников, поэтому необходимо перед покупкой удостовериться, что сайт бренда подлинный.