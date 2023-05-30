Россиян предупредили об опасности летних прогулок для детей Иммунолог Паршина предупредила об опасности инфицирования глистами детей во время прогулок

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Во время летних прогулок для детей возникает опасность инфицирования гельминтами, которые также называются глистами, предупредила ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина. В разговоре с aif.ru она пояснила, что при попадании в организм паразиты вызывают неприятные и опасные последствия для здоровья. Гельминтоз является одним из самых распространенных заболеваний в детском возрасте, потому что ребенок тянет все в рот, пытаясь познакомиться с миром.

Как уточняет издание, навредить организму могут лямблии, которые живут в тонком кишечники и приводят к сбоям в работе ЖКТ, и аскариды, круглые черви желтовато-розового цвета. Аскариды вызывают аллергию, могут стать причиной инфекционно-токсического синдрома, а также бронхолегочной системы.

Ребенок может заразиться в песочнице, детском саду, на огороде или пляже и даже во время игры в коридоре, так как часто на подошвах обуви домой можно принести яйца червей. Заразиться глистами также можно из-за немытых овощей, ягод, фруктов, зелени или плохо термически обработанных рыбы или мяса.

Паршина в качестве профилактики советует на этапе планирования беременности сделать прививку от токсоплазмоза. Воспитывая ребенка, важно научить его правильно мыть руки, чтобы этот процесс не превращался в простое ополаскивание водой. Важно следить за состоянием ногтей, чтобы под ними не скапливалась грязь. Перед употреблением в пищу следует мыть овощи, фрукты и зелень, а мясо и рыбу подвергать тщательной термической обработке. Также стоит следить за здоровьем питомцев, вовремя проводя им процедуры по избавлению от глистов. Дома необходимо тщательно убираться в коридоре и мыть игрушки после прогулок.

Аллерголог-иммунолог Александр Андреев ранее предупредил, что во время работы в огороде существует риск заразиться инфекционными болезнями, которые передаются через почву. По его словам, человеку может передаться токсоплазмоз — паразитарное заболевание, переносчиками которого являются кошки.