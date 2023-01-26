Одной из самых заразных болезней является корь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он предупредил россиян, что она передается не только воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Врач назвал единственный способ избежать инфицирования данным вирусом — вакцинацию.

Вирус кори - один из самых заразных. Причем передается не только прямым контактом воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через 2-3 часа в помещение зашёл непривитый человек и заразился, — написал он.